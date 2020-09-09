— "Спартак" обратился с просьбой выделить билеты для 15 болельщиков, которые являются инвалидами I и II группы, а также их сопровождающих. Мы пошли им навстречу, предоставив билеты на предстоящий матч, — рассказал Аксенов в интервью Sport24.
Ранее московский клуб объявил, что болельщики в атрибутике "Спартака" на игру допущены не будут.
Дерби ЦСКА — "Спартак" состоится 13 сентября в рамках 7-го тура чемпионата России. Игра начнётся в 19:00 по мск.
"Спартак" после шести туров занимает первую строчку турнирной таблицы с 14 очками. ЦСКА — пятый. Коллектив Виктора Гончаренко набрал 10 очков.
ЦСКА выделил билеты 15 болельщикам "Спартака" с ограниченными возможностями
Директор по связям с общественностью ЦСКА Сергей Аксенов рассказал, что армейцы выделили московскому "Спартаку" 15 билетов для болельщиков с ограниченными возможностями.
Фото: Василий Пономарёв/Sportbox
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