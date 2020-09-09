"Атмосфера в нашей вратарской бригаде очень хорошая. Все друг другу помогаем, друг друга развиваем. За пределами поля все между собой общаемся. Тёма Ребров на правах старшего помогает нам советами — и футбольными, и жизненными. Он находится в отличной форме, в раздевалке "заправляет духом", - цитирует Акмурзина пресс-служба "Спартака".
До перехода в стан "красно-белых" голкипер выступал за молодежную команду "Рубина". В нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги Акмурзин принял участие в 2-х матчах "Спартака-2", в одном из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
Вратарь "Спартака": Ребров заправляет нас духом в раздевалке
Вратарь "Спартака-2" Тимур Акмурзин, тренирующийся с основной командой "красно-белых", рассказал о взаимоотношениях во вратарской бригаде московской команды.
Фото: ФК "Спартак"
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