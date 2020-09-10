Напомним, что многие эксперты посчитали игру московского клуба слишком жесткой. Комментатор Геннадий Орлов назвал "динамовцев" костоломами.
"Это была мужская жесткая игра, но грань никто не переходил. Достаточно сказать, что за грубость наши футболисты получили только три желтые карточки", - передает слова Новикова "Спорт-экспресс".
Напомним, что встреча "Динамо" и "Зенита" завершилась победой хозяев со счетом 1:0. После 6-и сыгранных матчей в чемпионате России "динамовцы" занимают 4 место с 11 очками.
Новиков - о матче "Динамо" с "Зенитом": мужская жесткая игра, но грань никто не переходил
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал стиль игры команды в матче 5-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!