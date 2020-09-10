Новиков - о матче "Динамо" с "Зенитом": мужская жесткая игра, но грань никто не переходил

Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков прокомментировал стиль игры команды в матче 5-го тура РПЛ против "Зенита".
Фото: ФК "Динамо"
Напомним, что многие эксперты посчитали игру московского клуба слишком жесткой. Комментатор Геннадий Орлов назвал "динамовцев" костоломами.

"Это была мужская жесткая игра, но грань никто не переходил. Достаточно сказать, что за грубость наши футболисты получили только три желтые карточки", - передает слова Новикова "Спорт-экспресс".

Напомним, что встреча "Динамо" и "Зенита" завершилась победой хозяев со счетом 1:0. После 6-и сыгранных матчей в чемпионате России "динамовцы" занимают 4 место с 11 очками.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Новиков Динамо Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Дзюба опубликовал фото с тренировки "Зенита"
Новиков: Шунин сейчас лучший голкипер РПЛ
Газизов поговорил о трансферах "Спартака" с болельщиком по телефону 4
Орлов: Влашич - хороший игрок, но не выдающийся. Вот Малкома взяли в "Зенит" - это я понимаю 5
СМИ: Кузяев не перейдет в "Алавес" 5
Орлов: новости про Кокорина в "Роме" - это несерьезно. Кто там знает такого футболиста?
Орлов: "Спартак" — лучший вариант для Кузяева 6
Гендиректор "Рубина" опроверг информацию о предложениях по Кварацхелии 1
Новиков - о матче "Динамо" с "Зенитом": мужская жесткая игра, но грань никто не переходил
Источник: "Локомотив" и "Краснодар" ведут борьбу за Кварацхелию 11
Маммана: Путин выполняет свою работу хорошо. Он сильный президент 6
Гендиректор "Зенита": мы не ищем замену Луневу
Считается, что наши просто не хотят ехать в Европу. Кузяев хочет фанатично, а толку? 5
ЦСКА заплатил почти 4 млн евро агентам в ходе летнего трансферного окна 2
"Спартак" не рассматривает вариант обмена Жиго на защитника "Лиона" Тете 2
Уткин: мне тоже хочется высказаться об удивительной шутке сммщиков "Балтики" 1
Червиченко: уйдет ли Кокорин в "Рому"? В сказки я давно перестал верить, а фантастику не люблю 1
"Балтика" удалила анонс трансфера с фразой "В организме клуба обнаружен "Новичок" 4
Червиченко: "Спартак" продолжит победную серию с ЦСКА? Не думаю, что Карасев будет вытаскивать их за уши 6
Иванович провел переговоры с "Црвеной Звездой" 1
Худяков: никакого бунта в "Тамбове" нет
Ташаев вернулся к индивидуальным тренировкам
Маммана: Грозный вызывает немного страха 2
Источник: Игнатов близок к переходу в "Химки" 2
Глушенков избежал серьезной травмы
Маммана: было несколько предложений, но "Сочи" - наилучший 1
Рыбчинский: играть в основе "Локомотива" - это моя главная победа
Матвеев: по Мирзову идут переговоры со "Спартаком" и агентом
"Локомотив" продлил контракт с Рыбчинским 1
Алексей Миранчук вернулся в "Аталанту" 5
Все новости