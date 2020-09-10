Ранее появилась информация, что "железнодорожники" готовы отдать за трансфер хавбека 15 млн евро. "Краснодар" в свою очередь сделал предложение "Рубину" в 10 млн.
"Локомотив" предложил за Хвичу 15 миллионов? Официальных предложений в клуб не поступало. А разговоры об этом… Это все какие-то разговоры, не более", - цитирует Сайманова Sport24.
Напомним, что Кварацхелия выступает за "Рубин" с 2019 года. За это время 19-летний футболист провел 32 матча и забил 3 гола.
Гендиректор "Рубина" опроверг информацию о предложениях по Кварацхелии
Генеральный директор "Рубина" Рустем Сайманов прокомментировал слухи о предложениях "Локомотива" и "Краснодара" по покупке полузащитника Хвичи Кварацхелии.
Фото: ФК "Рубин"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!