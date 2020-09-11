По информации источника, 29-летний футболист выставлен на продажу. Услуги уругвайца через посредников предложили "Зениту", который ищет усиление в центр поля. Сообщается, что переход Весино в петербургский клуб маловероятен, поскольку "Зенит" ищет игрока с более богатым атакующим потенциалом.
В прошедшем сезоне чемпионата Италии хавбек провел 20 матча, в которых дважды отличился забитым голом и сделал 2 ассиста.
Источник: FcInterNews.it
"Интер" выставил Весино на продажу. Полузащитника предложили "Зениту"
Полузащитник "Интера" Матиас Весино может продолжить карьеру в чемпионате России.
Фото: ФК "Интер"
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