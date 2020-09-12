— Нам важно в каждой игре брать три очка. Сезон длинный, и это лидерство ничего не значит, — заявил Ротенберг в интервью ТАСС.
Также Ротенберг считает, что лучшим игроком сегодня был вратарь Сослан Джанаев.
"Сочи" после победы над "Ахматом" (1:0) набрал 15 очко и вышел в лидеры чемпионата. У "Спартака", идущего вторым, 14 очков, плюс игра в запасе.
Ротенберг: сезон длинный, и это лидерство ничего не значит
Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о лидерстве команды в чемпионате России после победы над "Ахматом" (1:0).
Фото: ТАСС
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