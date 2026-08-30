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Камоцци - о "Спартаке": талант есть, но теперь нужна чемпионская жесткость

Бывший советник экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Франко Камоцци оценил перспективы красно-белых в борьбе за чемпионство после ничьей с "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, команде необходимо перестать терять очки в подобных матчах, чтобы конкурировать с "Краснодаром".

- Если "Спартак" намерен реально претендовать на титул и держаться за "Краснодаром", который стартовал идеально, нужно избавиться от этих неожиданных потерь очков, как с "Оренбургом". Талант у команды есть, но теперь нужна еще и чемпионская жесткость, чтобы его реализовать, - цитирует Камоцци "Матч ТВ".

Московский клуб завершил домашнюю встречу с "Оренбургом" со счётом 1:1. За шесть туров красно-белые набрали 13 очков и расположились на второй строчке РПЛ. Лидирующий "Краснодар" имеет 18 баллов. Следующим соперником "Спартака" станет "Динамо", матч пройдёт 6 сентября.

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