Камоцци - о "Спартаке": талант есть, но теперь нужна чемпионская жесткость

- Если "Спартак" намерен реально претендовать на титул и держаться за "Краснодаром", который стартовал идеально, нужно избавиться от этих неожиданных потерь очков, как с "Оренбургом". Талант у команды есть, но теперь нужна еще и чемпионская жесткость, чтобы его реализовать, - цитирует Камоцци "Матч ТВ".
Московский клуб завершил домашнюю встречу с "Оренбургом" со счётом 1:1. За шесть туров красно-белые набрали 13 очков и расположились на второй строчке РПЛ. Лидирующий "Краснодар" имеет 18 баллов. Следующим соперником "Спартака" станет "Динамо", матч пройдёт 6 сентября.