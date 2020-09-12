По информации источника, "Фейеноорд" хочет арендовать Спайича у "Краснодара". Сообщается, что на вчерашней пресс-конференции после матча с "Зволле" главный тренер Дик Адвокат сказал, что к команде в ближайшее время присоединится защитник.
Спайич перешел в "Краснодар" в 2018 году. Контракт 27-летнего футболиста с "быками" рассчитан до 2023 года. В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Спайич провел 15 матчей, в которых забил 1 гол и получил 5 желтых карточек.
Источник: De Telegraaf
Защитник "Краснодара" Спайич может перейти в "Фейеноорд" на правах аренды
Защитник "Краснодара" Урош Спайич может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов.
Фото: ФК "Краснодар"
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