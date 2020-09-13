Эта встреча должна состояться в 8-м туре РПЛ. Но пока неизвестно, будет ли допущен "Ротор" к матчу. Волгоградцы пропустили встречу 7-го тура с "Краснодаром" из-за заражения игроков коронавирусом.
"К сожалению, мы вынуждены отменить матч "Ротор" — "Краснодар" из соображений безопасности. Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его.
Мы будем ждать документов от "Ротора", чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура", - цитирует Прядкина ТАСС.
Прядкин рассказал о судьбе матча "Ростов" - "Ротор"
Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал о дальнейшей судьбе матча РПЛ "Ростов" - "Ротор".
Фото: "Матч ТВ"
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