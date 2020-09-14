"Что касается Урунова, то да, мы хотели игрока похожего функционала. У нас было четкое понимание, где его использовать. Мы ни капельки не жалеем, что взяли Ин Бома, но изначально хотели в центр поля человека с быстрыми переключениями и таким интересным потенциалом как у Урунова.
С Кокориным мы вели переговоры, общались. Кажется, почти все ведущие клубы РПЛ это делали. Но подписание Кокорина было сложным с точки зрения финансов", - приводит слова Яровинского "Матч ТВ".
Оба футболиста в итоге перешли в "Спартак". Во вчерашнем дерби с ЦСКА (3:1) Кокорин дебютировал за "красно-белых". Форвард вышел на поле на 56-й минуте, но результативными действиями не отметился. Урунов также принял участие во вчерашнем матче, проведя на поле 19 минут.
Спортивный директор "Рубина" рассказал о попытках клуба подписать Урунова и Кокорина
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, что казанский клуб был заинтересован в полузащитнике Остоне Урунове и нападающем Александре Кокорине.
Фото: globallookpress.com.
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