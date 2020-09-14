Спортивный директор "Рубина" рассказал о попытках клуба подписать Урунова и Кокорина

Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский рассказал, что казанский клуб был заинтересован в полузащитнике Остоне Урунове и нападающем Александре Кокорине.

Фото: globallookpress.com.