"Не продается. Сто процентов. Ему бессмысленно переходить в российский клуб. Он способен сделать следующий шаг в Европу, но ему нужно немного окрепнуть ментально.
Официального предложения от "Локомотива" я не видел. Это всё фактики в мире галактики", - приводит слова Яровинского "Матч ТВ".
Напомним, что ранее в СМИ ходили слухи об интересе к Кварацхелии со стороны "Локомотива" и "Краснодара". В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Хвича провел 7 матчей и сделал 1 голевую передачу. Грузинский полузащитник является одним из лучших дриблеров чемпионата России.
Яровинский: Кварацхелия не продается
Спортивный директор "Рубина" Олег Яровинский заявил, что клуб не собирается продавать в ближайшее время полузащитника Хвичу Кварацхелию.
Фото: ФК "Рубин"
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