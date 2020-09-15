"Краснодар" объявил о переходе Спайича в "Фейеноорд" на правах аренды

??Урош Спайич арендован «Фейеноордом» @Feyenoord— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) September 15, 2020
Сербский защитник проведет остаток сезона в Роттердаме.
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Арендное соглашение 27-летнего футболиста рассчитано до 30 июня 2021 года.
Напомним, что Спайич перешел в "Краснодар" из "Андерлехта" в 2018 году. За это время в чемпионате России сербский защитник провел 43 матча, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Спайич из-за травмы не играл с 12 декабря прошлого года.
Источник: пресс-служба "Краснодара"