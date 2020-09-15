У "Ротора" 10 зараженных коронавирусом, но команда планирует лететь на матч с "Ростовом"

В "Роторе" количество зараженных коронавирусом футболистов достигло 10 человек.
Фото: ФК "Ротор"
Инфекция диагностирована у футболистов Довбни, Кожемякина, Байрыева, Жигулева, Саплинова, Муллина, Давиташвили, Микелтадзе и Кипиани, а также у тренера вратарей Варивончика. Говорят и о том, что у нескольких игроков есть поражение легких.

Пятеро из заболевших играли в матче с "Химками" в 6-м туре в основном составе, еще двое были в заявке.

Несмотря на это, команда планирует принять участие в матче 8-го тура с "Ростовом".

Вчера, 15 сентября, сообщалось, что все больные изолированы и переносят болезнь в легкой форме. Сообщалось также, что в "Роторе" тестирование проходит каждый день. Из-за карантина клуб не смог сыграть в матче 7-го тура с "Краснодаром". По информации источника, позиция "быков" и лично Сергея Галицкого была жесткой, так как контактная группа "Ротора" не была четко определена, а вскоре "Краснодару" предстоит сыграть в еврокубках.

Источник: РБ-Спорт

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Теги: Ротор Ростов Коронавирус Краснодар
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