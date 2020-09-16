Специалист получил еще 3 матча дисквалификации условно до конца сезона. На Шарипова также наложен штраф в размере 300 тысяч рублей.
Напомним, что в концовке матча 7-го тура чемпионата России с ЦСКА (1:3) тренер "Спартака", недовольный решениями судей, вышел за пределы технической зоны, начал апеллировать к арбитрам и толкнул ассистента рефери.
Сегодня, 16 сентября, "спартаковцы" проведут матч против "Родины" в рамках первого тура элитного раунда Кубка России. Начало матча - в 19:00.
Тренер "Спартака" получил трехматчевую дисквалификацию за толчок судьи в концовке матча с ЦСКА
КДК РФС дисквалифицировал на три матча тренера "Спартака" по физподготовке Рамиля Шарипова.
Фото: ФК "Спартак"
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