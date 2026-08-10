"Это не был прострел". Защитник "Краснодара" прокомментировал свой гол в ворота "Спартака"

"В том моменте Дуглас Аугусто дал мне пас на ход, что и позволило мне пробить в дальний угол. Я думал только об ударе, это не был прострел.
В таких эпизодах вратарь должен закрывать ближний угол, что Максименко и сделал, поэтому не считаю, что он ошибся", - сказал Оласа.
В воскресенье, 9 августа, был сыгран центральный матч третьего тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Краснодар". Игра проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.
Красно-белые отличились уже на третьей минуте встречи, однако крайний фланговый защитник "быков" Лукас Оласа сравнял счет спустя всего три минуты. На 11-й минуте вингер Жоау Батчи забил победный мяч.