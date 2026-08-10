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"Это не был прострел". Защитник "Краснодара" прокомментировал свой гол в ворота "Спартака"

Защитник "Краснодара" Лукас Оласа высказался о забитом мяче "Спартаку" в третьем туре РПЛ (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
"В том моменте Дуглас Аугусто дал мне пас на ход, что и позволило мне пробить в дальний угол. Я думал только об ударе, это не был прострел.

В таких эпизодах вратарь должен закрывать ближний угол, что Максименко и сделал, поэтому не считаю, что он ошибся", - сказал Оласа.

В воскресенье, 9 августа, был сыгран центральный матч третьего тура Российской Премьер-Лиги "Спартак" - "Краснодар". Игра проходила в Москве на стадионе "Лукойл Арена" и завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1.

Красно-белые отличились уже на третьей минуте встречи, однако крайний фланговый защитник "быков" Лукас Оласа сравнял счет спустя всего три минуты. На 11-й минуте вингер Жоау Батчи забил победный мяч.

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