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Кирьяков: "Краснодар" показывает сейчас лучший футбол в России

Известный тренер Сергей Кирьяков в беседе с Rusfootball.info высказался об игре "Краснодара" на старте сезона.
Фото: ФК "Краснодар"
В матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги "Краснодар" одержал выездную победу над московским "Спартаком" со счетом 2:1.

"Сейчас "Краснодар" показывает лучший футбол в РПЛ, за этим приятно смотреть. Уровень очень высок.

И, конечно, "быки" — претенденты на чемпионство в этом сезоне. Никто не ожидал, что после ухода Сперцяна они заиграют так, можно сказать, что даже лучше, но пока рано делать выводы. Сейчас появляются новые герои, Кривцов примеряет на себя роль лидера. За этим интересно наблюдать — Мусаев молодец, проводит отличную работу", — сказал Кирьяков.

После трех сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 9 набранными очками.

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