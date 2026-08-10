Кирьяков: "Краснодар" показывает сейчас лучший футбол в России

"Сейчас "Краснодар" показывает лучший футбол в РПЛ, за этим приятно смотреть. Уровень очень высок.
И, конечно, "быки" — претенденты на чемпионство в этом сезоне. Никто не ожидал, что после ухода Сперцяна они заиграют так, можно сказать, что даже лучше, но пока рано делать выводы. Сейчас появляются новые герои, Кривцов примеряет на себя роль лидера. За этим интересно наблюдать — Мусаев молодец, проводит отличную работу", — сказал Кирьяков.
После трех сыгранных туров команда Мурада Мусаева возглавляет турнирную таблицу российского чемпионата с 9 набранными очками.