Напомним, что ранее был отменен матч "Ротор" - "Краснодар" из-за вспышки коронавируса в волгоградской команде. Новичку РПЛ было присуждено техническое поражение.
Встреча "Ростова" и "Ротора" запланирована на 19 сентября.
Источник: телеграм-канал журналиста Максима Алланазарова
"Ростов" направил письмо Прядкину с вопросом о целесообразности проведения матча против "Ротора"
"Ростов" направил письмо президенту РПЛ Сергею Прядкину, в котором задается вопросом целесообразности проведения матча 8-го тура чемпионата России против "Ротора".
Фото: РФС
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