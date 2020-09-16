Кикнадзе бьют по всем фронтам. Илья Геркус выиграл суд у своего преемника

Нынешний руководитель «Локо» предъявил прежнему иск на 144,6 миллиона рублей от имени клуба. Суд отказал в удовлетворении этих требований.

С чего все началось

«Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы. Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы мне сделали отсечку. По итогам проверки у нас не было других вариантов, как предпринимать какие-то действия. Иначе бы выглядело странно: просишь аудит, получаешь заключение, а в итоге ничего не делается»,

Подача иска и переносы слушаний

Чемодан нечитабельных документов

«Значительная часть предоставленных документов изложена в нечитаемом виде, с изъятыми из них частями информации о работниках. В связи с этим невозможно восстановить подлинность документов. Ни один из документов не был подписан, не было дат, указания на полномочия, более того, сторона истца не предоставила подлинники. В материалах есть документы, не обладающие реквизитами, отсутствуют даты, подписи. Есть документы на английском языке, но при этом не предоставлен их нотариальный перевод. Все тома, кроме первого, представлены в ненадлежащем виде»

Развязка

«Что не надо так делать. Что было ошибкой так себя вести с людьми, ведь жизнь длинная, а земля круглая, особенно в футболе. Так дела не делаются. Всё футбольное комьюнити, с которым я общаюсь, считают это маргинализацией нашей работы. Мы вносим в нашу непростую и инфарктную работу вот такие разборки. Это приводит к трате нервов, времени и взаимному киданию разными вещами.»