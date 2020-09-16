Кикнадзе бьют по всем фронтам. Илья Геркус выиграл суд у своего преемника

Безвыигрышная серия в чемпионате достигла уже пяти матчей, а провис в турнирной таблице – десятого места, лучший игрок продан, называя вещи своими именами, за бесценок, обещанный атакующий футбол на деле представляет собой беспросветную серость. Впереди грозно маячит ожидаемыми болезненными разгромами Лига Чемпионов, информационная война с неправедно уволенным Юрием Палычем проиграна вчистую, а с болельщиками собственного клуба топ-руководитель общается на уровне неприличных жестов.
16 сентября случился новый, очередной провал Василия Александровича (которым как-то уже постепенно и перестаешь удивляться): юристы ФК «Локомотив» получили в суде отказ по инициированному Кикнадзе иску к предыдущему генеральному директору клуба Илье Геркусу на сумму 144,6 миллиона рублей. Подробнее об этом деле читайте ниже.
С чего все началось
При вступлении в должность Кикнадзе заказал в некой сторонней фирме полный финансовый аудит ФК «Локомотив». По его итогам аудиторами был сформирован список вопросов к предыдущему руководству, подкрепленный стоимостью этих вопросов в денежном исчислении.
Илье Геркусу вменялось в вину следующее:
• нарушение установленных правил премирования сотрудников, в том числе в части премиальных выплат самому Илье Леонидовичу – выдача премий личным решением без ведома совета директоров;
• привлечение постороннего посредника для переговоров о разрыве контракта со спортивным директором Игорем Корнеевым с выплатой указанному посреднику 4,7 миллиона рублей в качестве гонорара и оформление договора с ним уже после увольнения Корнеева;
• консультация по вопросу оформления гражданства РФ сербскому игроку Неманье Пейчиновичу, оплаченная в размере 4,03 миллиона рублей.
«Вижу контракты, к которым у меня возникают вопросы. Как любой нормальный руководитель, я прошу аудит, чтобы мне сделали отсечку. По итогам проверки у нас не было других вариантов, как предпринимать какие-то действия. Иначе бы выглядело странно: просишь аудит, получаешь заключение, а в итоге ничего не делается»,– заявлял Кикнадзе в период подачи иска.
Общая сумма финансовых требований составила 144 663 966,93 рубля. Геркус ответил на это через социальные сети, что даже возможность каких-либо претензий в теории признавать не собирается, после чего дело перешло в судебную плоскость.
Подача иска и переносы слушаний
Исковое заявление от АО «ФК «Локомотив»» к Илье Геркусу было подано 28.01.2020, но оставлено без движения по достаточно курьезной причине – юристы клуба, то есть одного из подразделений государственной корпорации-монополиста с годовым доходом свыше триллиона рублей, не уплатили перед подачей иска стандартную госпошлину, а также не вручили копию искового заявления ответчику.
После предоставления «Локомотивом» документов о выполнении этих действий предварительное слушание было назначено на 24 марта. Из-за болезни и последующей смены судьи новой датой стало 16 апреля. Коронавирус и борьба с ним сместили день заседания еще дальше – сначала на 22 мая, затем на 26 июня.
Чемодан нечитабельных документов
26 июня представитель «Локомотива» Александр Андреев явился в суд с огромным чемоданом новых документов по делу, в котором было 5 увесистых томов общей массой около 30 кг. Поскольку как судье, так и юристам Геркуса требовалось время на ознакомление с ними, следующее заседание назначили на 24 июля.
Однако в ходе июльского слушания эти документы были возвращены представителю «Локомотива» в связи с их нечитабельностью. Как заявил Михаил Прокопец, представлявший в суде интересы Геркуса,
«Значительная часть предоставленных документов изложена в нечитаемом виде, с изъятыми из них частями информации о работниках. В связи с этим невозможно восстановить подлинность документов. Ни один из документов не был подписан, не было дат, указания на полномочия, более того, сторона истца не предоставила подлинники. В материалах есть документы, не обладающие реквизитами, отсутствуют даты, подписи. Есть документы на английском языке, но при этом не предоставлен их нотариальный перевод. Все тома, кроме первого, представлены в ненадлежащем виде»
Судья запросил у Андреева оригиналы документов, которые он пообещал представить на следующем заседании – 10 сентября.
Развязка
10 сентября юристы «Локомотива» предъявили новые документы. Но часть из них была признана не относящимися к делу, поскольку освещали премирование футболистов, а также тренерского и медицинского штабов, которое в исковом заявлении упомянуто не было. Новое заседание – 16 сентября.
Оно и стало окончательным. Представителям Ильи Геркуса удалось доказать, что:
• Пейчиновичу благодаря оплаченной консультации удалось оформить гражданство за 1 год (для сравнения, Гильерме оформляли 2,5 года).
• Консультации по расторжению контракта с Корнеевым позволили снизить вдвое полагающуюся Игорю компенсацию и сэкономить на этом 13,5 миллионов рублей, договор был оформлен вовремя.
• Премирование в клубе было завязано на спортивные результаты и оклад (за победу в Кубке России – 1 оклад, за чемпионство – 2 оклада). Генеральный директор получал премию на том же основании, что и другие работники офиса. При этом выгода от спортивных достижений клуба за счет призовых составила около 4 миллиардов рублей, а совет директоров знал о выплачиваемых премиях, так как они были отражены в рассматриваемой СД годовой отчетности.
В результате рассмотрения дела судья принял решение об отказе ФК «Локомотив» в удовлетворении исковых требований.
Илья Геркус после заседания не скрывал своей радости. Он заявил журналистам, что этот иск мог быть политическим маневром для блокирования его выдвижения на пост президента РПЛ, а на вопрос «Что бы вы сказали Кикнадзе?» ответил:
«Что не надо так делать. Что было ошибкой так себя вести с людьми, ведь жизнь длинная, а земля круглая, особенно в футболе. Так дела не делаются. Всё футбольное комьюнити, с которым я общаюсь, считают это маргинализацией нашей работы. Мы вносим в нашу непростую и инфарктную работу вот такие разборки. Это приводит к трате нервов, времени и взаимному киданию разными вещами.»
Вполне вероятно, что сторона Кикнадзе будет обжаловать принятое решение, и нас ждет еще один сезон этого остросюжетно-комедийного сериала.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС, Федор Успенкий / СЭ, Михаил Почуев/ТАСС