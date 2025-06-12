Кечинов: Осипенко, Щетинин и Вахания могли бы серьезно усилить "Спартак"

«Спартак» сейчас, безусловно, нуждается в усилении, но я хочу, чтобы это усиление было из российских игроков. Мы сейчас видим «распродажу» в «Ростове», и самые лучшие игроки команды будут играть в других клубах. Тот же Комличенко уже перешел в «Локомотив». И вот если бы Осипенко и Щетинин оказались бы в «Спартаке», это было бы очень хорошим приобретением. Это талантливые ребята, игроки сборной. Но я так понимаю, сейчас будут искать опять легионеров — а это зачастую кот в мешке. Редко так бывает, чтобы как Барко — пришел и сразу заиграл.
Также Вахания был бы отличным приобретением. Он практически никогда не проваливает игры всегда держит определенный уровень, ниже которого не падает. Стабильный, твердый игрок обороны, он бы очень усилил «Спартак», — заявил Кечинов «РБ Спорт».
Осипенко играет за «Ростов» с 2020 года, перейдя из «Тамбова» за 250 тысяч евро. В прошедшем сезоне он провел 30 матчей в Российской Премьер-Лиге, где забил 9 голов и сделал 4 ассиста. Кроме того, на его счету 10 игр в Кубке России, в которых он забил 1 мяч. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2027 года. По оценке портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 31-летнего защитника составляет 5 миллионов евро.
Кирилл Щетинин выступает за Ростов с 2022 года, перейдя из Зенита-2 за 250 тысяч евро. С тех пор он провел 125 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 18 ассистов. Контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Текущая рыночная стоимость 23-летнего полузащитника составляет 2,8 миллионов евро по версии Transfermarkt.
Вахания выступает за «Ростов» с июля 2023 года, перейдя из второй команды «Зенита» на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего защитника составляет 3 миллиона евро.
Кечинов: Осипенко, Щетинин и Вахания могли бы серьезно усилить "Спартак"
Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, на кого красно-белым стоит обратить внимание в летнее трансферное окно.
Фото: ФК "Ростов"