"Спартак" бросил "Зениту" перчатку? Думаю, пусть "Спартак" бросит еще маечку и трусики — это будет уместно.
Красно-белым еще далеко до той формы, в которой находится "Зенит". Понимаю, "Спартак" — хорошая, любимая Москвой команда. Это визитная карточка столицы. Но посмотрим, как эти карточки сложатся в итоге. Не думаю, что спартаковцы станут конкурентом в борьбе за титул", - цитирует Боярского "Спорт-экспресс".
Боярский также отметил, что кроме "Зенита" никого не воспринимает как претендента на золотые медали.
После 7 туров петербургская команда имеет в своем активе 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. "Спартак", набрав 14 баллов, идет на третьей строчке.
"Зенит" в следующем туре чемпионата России на выезде сыграет с "Уралом". Матч пройдет 19 сентября.
"Спартак" 20 сентября встретится с "Рубином" в Казани.
Боярский: пусть "Спартак" бросит "Зениту" еще и трусики
Артист и известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский высказал мнение, что у петербургской команды нет конкурентов в борьбе за титул чемпиона России.
Фото: © РИА Новости
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