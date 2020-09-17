Как сообщает сайт организации, по итогам заседания комитета принято единогласное решение о целесообразности возвращения гостевых квот в размере 10% от вместимости стадиона на матчи чемпионата России, ФНЛ, ПФЛ и Кубка страны.
В настоящее время болельщики гостевых команд не допускаются на стадион, а на матчи Кубка России на них не выделяется квота.
Источник: РФС.
РФС порекомендовал вернуть гостевые квоты на футбольные матчи в России
Российский футбольный союз опубликовал итоги Комитета РФС по безопасности и работе с болельщиками.
Фото: РФС
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