— Негатива много, у нас такая профессия, которая у нас в стране вызывает больше негативных эмоций, чем положительных. Думаю, это от того, что люди у нас не хотят уважать чужой труд и чужое личное пространство. Они легко могут оскорбить и донести негатив, — рассказал Смолов на youtube-канале сборной России.
Также футболист добавил, что он старается не обращать не негатив внимание. Он считает, если ты полноценный, то тебе нет необходимости передавать негатив других.
30-летний Смолов в текущем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги забил один гол в шести матчах за "Локомотив".
Смолов: у нас такая профессия, которая в стране вызывает больше негативных эмоций, чем положительных
Нападающий "Локомотива" Фёдор Смолов рассказал, как справляется с негативом.
Фото: ФК "Локомотив"
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