— Тедеско в моем понимании точно не сильнее Слуцкого как тренер. Важно оговорить это накануне игры "Рубин" - "Спартак", которую я с интересом жду. Полагаю тем не менее, что точно сильнее Семака и Гончаренко, — написал Уткин в своём телеграм-канале.
В выпуске "Футбольного клуба" на своём youtube-канале Уткин заявил, что Тедеско сильнее Гончаренко и вообще всех в чемпионате России.
Матч 8-го тура "Рубин" — "Спартак" состоится 20 сентября, в воскресенье. Начало: в 16:30 по мск.
"Спартак" после семи туров идёт на третьем месте турнирной таблицы с 14 очками. "Рубин" — 6-й. У коллектива Леонида Слуцкого 11 очков.
Уткин: для меня Тедеско не сильнее Слуцкого как тренер, но сильнее Семака и Гончаренко
Футбольный блогер Василий Уткин высказался о тренерах в чемпионате России.
Фото: Василий Уткин
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