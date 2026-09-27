Около 600 фанатов с трибун присоединились к протесту в первом тайме.
Как сообщает Sports.ru, петербургские болельщики скандировали: "Fan ID - убийца футбола".
Паспорт болельщика действует на матчах РПЛ с 2022 года.
Товарищеский матч "Шанхай Шеньхуа" - "Зенит" проходил в Китае и закончился со счётом 0 - 0 (П 3 - 4). После девяти туров РПЛ петербургская команда набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.
Болельщики "Зенита" провели акцию против Fan ID на матче в Китае
Болельщики "Зенита" устроили акцию против Fan ID во время товарищеской встречи петербургского клуба с "Шанхай Шеньхуа" в Китае.
Фото: ФК "Зенит"