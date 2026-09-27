Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Уфа
0 - 0 0 0
ТорпедоЗавершен
Шинник
0 - 0 0 0
СКА-ХабаровскЗавершен

Лига Наций УЕФА

Новости
Литва
1 - 1 1 1
АзербайджанЗавершен
Австрия
3 - 1 3 1
КосовоЗавершен
Дания
2 - 0 2 0
УэльсЗавершен
Сербия
1 - 2 1 2
НидерландыЗавершен
Гибралтар
0 - 0 0 0
АндорраЗавершен
Норвегия
0 - 1 0 1
Португалия1 тайм
Израиль
0 - 2 0 2
Ирландия1 тайм
Германия
0 - 0 0 0
Греция1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Земун
4 - 1 4 1
РодинаЗавершен
Шанхай Шэньхуа
0 - 0 (П 3 - 4) 0 034
ЗенитЗавершен
ЦСКА
1 - 3 1 3
Нижний НовгородЗавершен
Партизан
2 - 3 2 3
РодинаЗавершен
Краснодар
3 - 0 3 0
ФК 10Завершен

Болельщики "Зенита" провели акцию против Fan ID на матче в Китае

Болельщики "Зенита" устроили акцию против Fan ID во время товарищеской встречи петербургского клуба с "Шанхай Шеньхуа" в Китае.
Фото: ФК "Зенит"
Около 600 фанатов с трибун присоединились к протесту в первом тайме.

Как сообщает Sports.ru, петербургские болельщики скандировали: "Fan ID - убийца футбола".

Паспорт болельщика действует на матчах РПЛ с 2022 года.

Товарищеский матч "Шанхай Шеньхуа" - "Зенит" проходил в Китае и закончился со счётом 0 - 0 (П 3 - 4). После девяти туров РПЛ петербургская команда набрала 18 очков и занимает пятое место в турнирной таблице.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится