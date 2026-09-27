Роналду остался в запасе Португалии на матч с Норвегией

Криштиану Роналду не выйдет в стартовом составе сборной Португалии на матч второго тура Лиги наций УЕФА с Норвегией.

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41-летний форвард начнёт встречу на скамейке запасных.



Португалия: Кошта, Канселу, Диаш, Ренату Вейга, Мендеш, Пальинья, Невеш, Консейсау, Феликс, Педру Нету, Рамуш.



Игра состоится 27 сентября на стадионе "Уллевол" в Осло и начнётся в 21:45 мск.



Напомним, в первом туре португальцы дома минимально обыграли Уэльс (1:0). Роналду тогда не отметился голевым действием.