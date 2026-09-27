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Мостовой: не могу назвать Лава лучшим легионером в истории РПЛ

Александр Мостовой высказался о Вагнере Лаве после прощального матча бразильского нападающего в Москве.
Фото: ПФК ЦСКА
Эксперт отметил, что проведение такой встречи со стороны ЦСКА было закономерным, однако не стал относить Вагнера к лучшим легионерам в истории российского чемпионата.

- То, что ЦСКА организовал прощальный матч Вагнера, это абсолютно правильно и совершенно нормально. Но лично я не могу назвать Лава лучшим легионером в истории РПЛ, потому что никогда не играл против него, - цитирует Мостового "РБ Спорт".

Прощальный матч Вагнера Лава прошёл на "ВЭБ Арене". Встреча "Легенд ЦСКА" и "Друзей Вагнера Лава" завершилась со счётом 3:3, а сам бразилец отметился двумя голами - по одному за каждую из команд.

Вагнер Лав завершил профессиональную карьеру весной. Большую часть выступлений в России форвард провёл в ЦСКА, за который играл в разные периоды. Всего в составе армейцев бразилец провёл 259 матчей и забил 124 гола.

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