Жирков рассказал, чего ждёт от ближайших игр сборной России

- Конечно же, я планирую посмотреть предстоящие товарищеские матчи сборной России. У меня нет уверенности, что получится каждую встречу, но какие-то обязательно. Если мне не изменяет память, первая игра пройдет в Казани против Ирана?
Но на мой взгляд, давать какие-то прогнозы сейчас достаточно сложно, потому что многое будет зависеть от того, в каких составах сыграют соперники, - сказал Жирков "РБ Спорт".
Первым соперником россиян станет Иран - команды встретятся 29 сентября в Казани. После этого сборная России отправится на матчи с Намибией и Нигерией: 3 октября игра состоится в Екатеринбурге, а 6-го числа - в Нижнем Новгороде.
Российская национальная команда продолжает проводить товарищеские встречи после отстранения от международных соревнований весной 2022 года.