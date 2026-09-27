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Жирков рассказал, чего ждёт от ближайших игр сборной России

Юрий Жирков высказался о ближайшей серии товарищеских матчей сборной России.
Фото: РФС
Бывший игрок национальной команды отметил, что собирается следить за выступлениями россиян, однако оценивать их заранее считает непросто.

- Конечно же, я планирую посмотреть предстоящие товарищеские матчи сборной России. У меня нет уверенности, что получится каждую встречу, но какие-то обязательно. Если мне не изменяет память, первая игра пройдет в Казани против Ирана?

Но на мой взгляд, давать какие-то прогнозы сейчас достаточно сложно, потому что многое будет зависеть от того, в каких составах сыграют соперники, - сказал Жирков "РБ Спорт".

Первым соперником россиян станет Иран - команды встретятся 29 сентября в Казани. После этого сборная России отправится на матчи с Намибией и Нигерией: 3 октября игра состоится в Екатеринбурге, а 6-го числа - в Нижнем Новгороде.

Российская национальная команда продолжает проводить товарищеские встречи после отстранения от международных соревнований весной 2022 года.

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