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Нидерланды взяли верх над Сербией во втором туре Лиги наций

Сборная Нидерландов обыграла Сербию во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА.
УЕФА
Встреча в Белграде завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей, а оба мяча нидерландской команды забил Мекс Мердинк. Счёт был открыт на 30-й минуте. Мердинк реализовал пенальти и вывел Нидерланды вперёд. В начале второго тайма Сербия ответила голом Луки Йовича, который отличился на 46-й минуте.

На 69-й минуте Мердинк снова поразил ворота сербской команды, оформив дубль и установив окончательный счёт - 2:1.

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