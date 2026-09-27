Нидерланды взяли верх над Сербией во втором туре Лиги наций

Сборная Нидерландов обыграла Сербию во втором туре группового этапа Лиги наций УЕФА.

УЕФА

Встреча в Белграде завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей, а оба мяча нидерландской команды забил Мекс Мердинк. Счёт был открыт на 30-й минуте. Мердинк реализовал пенальти и вывел Нидерланды вперёд. В начале второго тайма Сербия ответила голом Луки Йовича, который отличился на 46-й минуте.



На 69-й минуте Мердинк снова поразил ворота сербской команды, оформив дубль и установив окончательный счёт - 2:1.