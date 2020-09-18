Старший тренер "Краснодара": мы не должны были пропускать 2 гола

Старший тренер "Краснодара" Артур Оленин подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России с "Химками".
Фото: © ФК "Краснодар"
Встреча завершилась победой краснодарской команды со счетом 7:2.

"Не должны были пропускать 2 гола. Начали хорошо, потом забили 2 мяча и начали заигрываться в атаке. После первого тайма сделали коррективы, второй тайм провели хорошо. Забили много голов, спасибо ребятам", - сказал специалист в эфире "Матч премьер".

"Краснодар" одержал самую крупную победу в своей истории в официальном матче. "Быки" набрали 14 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице.

Следующий матч в чемпионате России "Краснодар" проведет против "Сочи" 26 сентября.

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Теги: Краснодар Химки
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