Встреча завершилась победой краснодарской команды со счетом 7:2.
"Не должны были пропускать 2 гола. Начали хорошо, потом забили 2 мяча и начали заигрываться в атаке. После первого тайма сделали коррективы, второй тайм провели хорошо. Забили много голов, спасибо ребятам", - сказал специалист в эфире "Матч премьер".
"Краснодар" одержал самую крупную победу в своей истории в официальном матче. "Быки" набрали 14 очков и поднялись на 3-е место в турнирной таблице.
Следующий матч в чемпионате России "Краснодар" проведет против "Сочи" 26 сентября.
Старший тренер "Краснодара": мы не должны были пропускать 2 гола
Старший тренер "Краснодара" Артур Оленин подвел итоги матча 8-го тура чемпионата России с "Химками".
Фото: © ФК "Краснодар"
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!