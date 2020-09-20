Масалитин: не могу понять, почему на скамейке сидит Гайч?

Rusfootball.info поделился своим мнением о новичках армейцев. Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью дляподелился своим мнением о новичках армейцев.

"Честно говоря, я не могу понять, почему не играет Фукс, почему на скамейке по 90 минут сидит Гайч, который выходя на поле показывал свои качества нападающего, способного зацепиться и побороться. Та же история со Шкуриным. Чтобы понять, почему аргентинец и белорус сидят в запасе, а Сигурдссон выходит на поле по ходу матчей, нужно находиться внутри коллектива", - сказал Масалитин.