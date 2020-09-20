Масалитин: не могу понять, почему на скамейке сидит Гайч?
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info поделился своим мнением о новичках армейцев.
"Честно говоря, я не могу понять, почему не играет Фукс, почему на скамейке по 90 минут сидит Гайч, который выходя на поле показывал свои качества нападающего, способного зацепиться и побороться. Та же история со Шкуриным. Чтобы понять, почему аргентинец и белорус сидят в запасе, а Сигурдссон выходит на поле по ходу матчей, нужно находиться внутри коллектива", - сказал Масалитин.
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