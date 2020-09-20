- О "Рубине" при Леониде Слуцком:
Казанцы играют неплохо, а Кварацхелия так и вовсе замечательно. Бакаев-младший тоже хорош. Но есть игроки, которые переходят из клуба в клуб и везде показывают одно и то же. Их роли на поле и в игре я не понимаю. Например, Шатов. Знаете, у нас принято Кокорина считать хорошим игроком, и та же история с Шатовым, хотя, на мой взгляд, он тормоз в игре "Рубина", который передерживает мяч, поздно отдаёт передачи и не обостряет. Я не понимаю почему он сегодня отыграл 90 минут, это решение тренера, но его я не понимаю. И у Шатова я такое замечал и в предыдущих его командах. Игра этого футболиста не ведёт к успеху, и виден очевидный контраст: быстрый Кварацхелия разгоняет и обостряет, а потом передача на Шатова - и пошла возня.
А так, ещё немного и "Рубин" своё возьмёт, будет в зоне еврокубков или биться за неё. Но это при условии, что у них никого не заберут, потому что мне кажется, что до закрытия трансферного окна у них могут выкупить Кварацхелию. Этот футболист не помешал бы тем же "Зениту", "Краснодару", да или любой из столичных команд. В любом случае, клубам с большими бюджетами я бы советовал этого парня забирать, пока есть такая возможность.
В целом, думаю, в "Рубине" работают профессиональные люди, в клубе всё выстроено правильно, поэтому всё будет нормально у этого клуба.
Червиченко: ещё немного и "Рубин" своё возьмёт, будет в зоне еврокубков
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал уровень игры казанского «Рубина».
Фото: ТАСС
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