Как сообщалось ранее, её председателем станет генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе.
Также в группу вошли генеральные директора "Зенита" Александр Медведев, "Спартака" Шамиль Газизов и ЦСКА Роман Бабаев. От лица РПЛ в группе будет выступать исполнительный директор Сергей Чебан и коммерческий директор Павел Суворов.
Источник: Рейтинг Букмекеров.
Источник: помимо Кикнадзе, в рабочую группу РПЛ по ТВ вошли Бабаев, Газизов и Медведев
В РПЛ утверждена рабочая группа по оценке эффективности ТВ-контракта.
Фото: РПЛ
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