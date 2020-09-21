Поединок завершился победой московской команды со счетом 1:0.
"Думаю, мы наиграли на победу. Выплеснули все эмоции, которые у нас накопились в этом забитом голе. В самой концовке, после того, как вышли вперед, стали играть на удержание счета. Так играют все команды, даже "Барселона", - сказал Лесовой.
Лесовой перешел в "Динамо" из тульского "Арсенала" прошлым летом, подписав с московским клубом пятилетний контракт.
"Динамо" занимает шестое место в турнирной таблице набрав 14 очков.
В следующем туре московская команда сыграет на выезде с "Химками". Поединок состоится 28 сентября.
В текущем сезоне РПЛ 22-летний Лесовой провел 7 матчей и забил 2 мяча.
Источник: "СЭ"
Лесовой: даже "Барселона" играет на удержание счета
Полузащитник "Динамо" Даниил Лесовой прокомментировал матч 8-го тура РПЛ с "Ахматом".
Фото: ФК "Арсенал"
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