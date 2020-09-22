"Я тогда работал с молодежной сборной. Позвонил Гинер, сказал, что есть разговор. Встретились, сели пообедать. Беседовали около 3-х часов. Я полностью был удовлетворен разговором.
После 3 дня беседовал с руководством и всеми игроками ЦСКА. Потом пришел к Гинеру, положил список с 14 руководителями клуба и 14 футболистами. Все - на выход. Тогда ветераны подняли шум, но я понимал, что надо было начать с чистого листа", - сказал Газзаев в интервью YouTube-каналу "Сычёв подкаст и Денис Казанский".
Напомним, что Валерий Газзаев возглавлял ЦСКА с 2001 по 2003 год, а затем с 2004 по 2008 год. С "армейцами" специалист трижды становился чемпионом России, а также выиграл Кубок УЕФА.
Газзаев: перед назначением в ЦСКА принёс Гинеру список из 28 человек. Все - на выход
Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал о встрече с владельцем клуба Евгением Ленноровичем Гинером перед назначением на пост тренера "армейцев".
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