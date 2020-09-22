- Лучше обратиться к руководству клуба, чтобы узнать, как продвигаются поиски нового игрока в оборону. Что касается Слепова, Сергей не является игроком центра, у него для этой позиции нет нужных навыков. Почему выпустил Слепова в матче с "Ахматом"? Отталкивались от скорости, - цитирует Новикова "Матч ТВ".
Специалист также отметил, что в вопросе с нападающим Евгением Марковым лучше также обратиться к руководству клуба.
"Динамо" по итогам 8-ми туров РПЛ занимает пятое место в таблице, имея в активе 14 очков. В следующем туре бело-голубые отправятся в гости к "Химкам". Матч состоится 28 сентября, начало - в 19:00 мск.
Накануне москвичи покинули розыгрыш Лиги Европы, проиграв во втором квалификационном раунде тбилисскому "Локомотиву".
Новиков: когда в "Динамо" будет центральный защитник? Спросите руководство клуба
Главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков ответил на вопрос, когда клуб приобретет центрального защитника на замену ушедшему Тони Шуничу.
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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