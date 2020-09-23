Источник: Орье отказался от перехода в "Спартак"

Защитник "Тоттенхэма" Серж Орье отказался переходить в "Спартак".
Фото: ФК "Тоттенхэм"
По информации источника, президент "шпор" Даниэль Леви уже согласовал сделку, по которой клуб должен был получить солидную сумму за Орье. Главный тренер английской команды Жозе Моуринью также был не против перехода африканца, однако сам футболист ответил отказом, поскольку переезд в Россию не привлекает его.

Орье перешел в "Тоттенхэм" из "ПСЖ" в 2017 году. В минувшем сезоне АПЛ защитник принял участие в 33 матчах, забил 1 гол и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что "Спартак" продолжает поиски крайнего защитника в летнее трансферное окно.

Источник: Football Insider

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Теги: Орье Тоттенхэм Спартак
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