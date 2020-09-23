— Конфликта у Новикова с Филиппом не было и нет, есть нормальный рабочий процесс и здоровая конкуренция в команде: играют те, кто лучше готовы на данный момент. Это позиция Новикова, мы ее полностью поддерживаем. Игрок и сам понимает, что его потенциал пока в полной мере не раскрыт и что необходимо приложить все усилия, чтобы найти пути, как выправить эту ситуацию, — рассказал функционер в интервью "Чемпионату".
Ранее сообщалось, что наставник "сине-бело-голубых" просит расстаться с форвардом, так как у него возник с немцем конфликт, а также из-за того, что форвард провалил игру квалификации Лиги Европы с тбилисским "Локомотивом" (1:2). Говорилось, что игрока могут обменять или отдать в аренду.
26-летний Филипп перешёл в "Динамо" из дортмундской "Боруссии" за 20 млн евро летом прошлого года. В нынешнем сезоне форвард провёл восемь матчей, в которых забил один гол.
Гендиректор "Динамо": конфликта у Новикова с Филиппом не было и нет
Генеральный директор "Динамо" Юрий Белкин опроверг конфликт между наставником клуба Кириллом Новиковым и форвардом Максимилианом Филиппом.
Фото: ФК "Динамо"
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