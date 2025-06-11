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"Да он Пеле! Просто Пеле, понимаешь?". Тумилович - об игре Гладышева

Экс-игрок сборной Белоруссии Геннадий Тумилович высказался об игре нападающего сборной России Ярослава Гладышева.
Фото: РФС
"Да он Пеле! Просто Пеле, понимаешь? На фоне белорусов... Ну вот, честно, сложно тут что-то анализировать. Поставили бы лучше 11 стоек — глядишь, Россия столько бы и не забила", - цитирует Тумиловича "СЭ".

Вчера, 10 июня, национальная команда России одержала выездную победу над сборной Белоруссии в товарищеском матче со счетом 4:1, российский нападающий записал на свой счет четыре забитых гола.

Всего Ярослав Гладышев провел за московское "Динамо" в минувшем сезоне 38 матчей и отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами.

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