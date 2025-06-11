По информации источника, Матиас Альмейда не соглашается на работу в ЦСКА - тренер хочет найти работу в европейском чемпионате, но не спешит окончательно отказываться от предложения московского клуба.
Напомним, что ранее Марко Николич покинул пост главного тренера ЦСКА - под его руководством "армейцы" в сезоне-2024/2025 завоевали Кубок России и стали бронзовыми призерами чемпионата страны. Сообщалось, что серб станет главным тренером греческого АЕКа.
Последним местом работы Матиаса Альмейды бел греческий АЕК, ранее аргентинец работал в "Сан-Хосе Эртквейкс", мексиканской "Гвадалахара" и аргентинском "Ривер Плейте". Специалист является чемпионом Мексики, двухкратным обладателем Кубка Мексики, а также чемпионом Греции и обладателем Кубка Греции.
Источник: "СЭ".
"СЭ": Альмейда отказывается стать главным тренером ЦСКА
Аргентинский тренер Матиас Альмейда не хочет работать в России.
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