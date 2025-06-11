"Какая стоимость у меня была на пике? В "Спартак" меня продали за 9 миллионов евро, если не ошибаюсь. "Зенит" за меня давал 20 млн евро, когда был в "Локомотиве". Переподписывая контракт с "Локомотивом", мне отступные подняли с 30 миллионов евро до 60", - цитирует Глушакова "РБ Спорт".
Ранее экс-игрок сборной России Денис Глушаков объявил о том, что летом завершит карьеру профессионального футболиста, последним клубом полузащитника были подмосковные "Химки", за которые он в минувшем сезоне провел 8 матчей во всех турнирах.
Ранее Глушаков выступал за московский "Локомотив" и "Спартак", а также армянский "Урарту" и национальную команду России. Всего на счету футболиста 57 матчей в составе сборной России и 5 забитых голов. Денис Глушаков является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.
Глушаков: "Зенит" за меня давал 20 миллионов евро, отступные были в три раза больше
Экс-игрок сборной России Денис Глушаков рассказал, что мог перейти в петербургский "Зенит".
Фото: ФК "Химки"