По информации источника, руководство ЦСКА предложило Марцелу Личке контракт по схеме "1+1" с зарплатой в 800 тысяч евро в год, специалист взял время на раздумье.
Напомним, что ранее ЦСКА объявил об уходе Марко Николича с поста главного тренера, сообщалось, что сербский специалист займет аналогичную должность в греческом АЕКе.
Марцел Личка был главным тренером московского "Динамо" до мая текущего года, ранее чех работал в "Оренбурге". Под его руководством бело-голубые становились бронзовыми призерами чемпионата России.
Источник: Metaratings.
Источник: ЦСКА предложил Личке контракт по схеме "1+1"
Марцел Личка близок к назначению на пост главного тренера ЦСКА.
Фото: ФК "Динамо"