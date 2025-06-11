"Александр Александрович принимает другую команду. Он возглавит "Ахмат". 16 июня они уже приступают к работе с "Ахматом", - цитирует Гриньковского "Матч ТВ".
Сегодня, 11 июня, тульский "Арсенал" объявил об уходе Александра Сторожука с поста главного тренера команды. По итогам сезона-2024/2025 тульский клуб занял 10 место в турнирной таблице Первой Лиги, набрав в 34 турах 41 очко.
По итогам минувшего сезона грозненский "Ахмат" занял 14 место в турнирной таблице РПЛ и сыграл с екатеринбургским "Уралом" в переходных матчах, где одержал победу с общим счетом 3:2.
Гендир тульского "Арсенала" сообщил, что Сторжук станет главным тренером "Ахмата"
Генеральный директор тульского "Арсенала" Александр Гриньковский рассказал, что Александр Сторожук станет главным тренером "Ахмата".
Фото: ФК "Арсенал" Тула