"Для товарищеского матча с Россией нам нужны свободные даты ФИФА. Мы ищем соперника на октябрь, и эта игра может быть возможна. Этот вопрос мы обсудим внутри федерации. Если Россия действительно хочет провести этот матч, это было бы хорошо для нашей сборной", - цитирует Баттионо Sport24.
В июне национальная команда России провела две товарищеские встречи: со сборной Нигерии в московских "Лужниках" (1:1) и сборной Белоруссии в Минске (4:1). Сообщалось, что осенью этого года команда Валерия Карпина может сыграть с Уругваем или Аргентиной.
Сборная Буркина-Фасо в июне уступила Тунису в товарищеской встрече со счетом 0:2, а также с аналогичным счетом одержала победу над Зимбабве. На данный момент Россия занимает 35 место в рейтинге сборных ФИФА, Буркина-Фасо располагается на 64 строчке.
В федерации футбола Буркина-Фасо высказались о возможном проведении матча с Россией
Директор по коммуникациям Федерации футбола Буркина-Фасо Антуан Баттионо прокомментировал возможное проведение товарищеского матча со сборной России.
Фото: РФС