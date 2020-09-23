— "Зениту" нужно уже выходить из группы Лиги чемпионов, пора зарабатывать на этом. Но упрекать "Зенит" в излишней трате денег — это как упрекать успешного человека в том, что он питается в дорогом ресторане. Если у них есть такая возможность, почему нет?
Как человек, занимающийся развитием молодых футболистов, я тоже заинтересован и душой болею за то, чтобы молодежи больше уделяли внимания — рассказал экс-футболист в интервью Sport24.
Нигматуллин считает, что для "Зенита" этот сезон станет определяющим. Если они плохо выступят в Лиге чемпионов, значит, поставят крест на общей силе Тинькофф Российской Премьер-лиги, так как в прошлом году они были единоличными лидерами. В этом году, отмечает Нигматуллин, конкуренция есть, что не может не радовать.
Нигматуллин хочет, чтобы "Зенит" вернулся в те времена, когда у них в составе играли свои воспитанники, он в этом заинтересован и болеет за это, так как сам занимается развитием молодых футболистов.
Нигматуллин объяснил, почему не стоит упрекать "Зенит" в излишней трате денег
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин выразил своё отношение к большим тратам "Зенита" на трансферы.
Фото: Getty Images
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