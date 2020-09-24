Червиченко: меня давно интересует вопрос, что должен совершить судья, чтобы матч был переигран?

- Норма о запрете высказываться о судьях, она в принципе нормальная?
- Она абсолютно ненормальная. И всё это идёт дальше и дальше. Я не понимаю, почему такая норма может в принципе существовать. Отсутствие критики всегда приводит к вседозволенности. И то, что судьи у нас выведены из-под критики… Может быть, именно поэтому они так и судят?
Помню, что раньше после матча ты писал жалобы на судейство. И их рассматривали. Потом эту практику отменили и сказали, что специальная комиссия будет сама с этим разбираться. Сейчас вроде бы клубы опять каким-то образом опять эти жалобы пишут.
Вообще вся эта система с судейством настолько непрозрачная и запутанная… Как происходят разборы ошибок, кому, когда кто и какие назначает наказания? Нет никакой нормальной регламентации. И нет понимания кто, за что именно и какое наказание получает и должен получать. Где та грань, за которую судьям нельзя переходить? Лично меня давно интересует вопрос: что должен совершить судья чтобы матч был переигран? Где та черта, после которой скажут – судья просто сошёл с ума, он судил то, чего не было, и матч необходимо переиграть? Что он должен для этого сделать? Показать 8 красных карточек? Или сам взять мяч и забить гол? Или судить настолько в одну калитку, что его начнут бить на поле? Где эта грань? Где та стадия, после которой матч будет переигран?
С судейством существует столько глобальных непонятных вещей происходит. А то, что про судей нельзя говорить – это на данном айсберге не более чем детская присыпка. Возможно даже, запрет говорить о судьях – это самое нежное, что есть в судейском футбольном вопросе.
- Можно ли расценивать штраф Федуна как попытку запугать? Например, как демонстрация: сегодня мы оштрафовали Федуна, а завтра, если нам не понравится статья где-либо, то мы их и вовсе прихлопнем, раздавим, разорим?
- Знаете, это словно байка о моське. От того, что она облаяла слона – это не означает что этого кто-либо сильно испугается. Что касается именно Федуна – это его личный вопрос. Того, как он видит и реагирует на эту ситуацию. Захотел упереться – он упёрся. Не захотел – просто заплатил бы этот штраф и все об этом бы забыли. Конечно, лучше по этому поводу спрашивать у него – почему тут он пошёл на принцип.
Тут, кстати, тоже можно увидеть двойные стандарты: почему он тогда так резко не реагирует на ситуации, когда судьи ошибаются в пользу его команды? После матча с «Сочи», по моему мнению, «Спартак» дважды получил по три очка незаслуженно. За счёт судей – в матче с «Ротором» и «Арсеналом». Как мне кажется, если ты так горячо высказываешься по судьям в одном случае, то нужно быть последовательным и высказываться и по другим эпизодам. Если тебя за это наказали – ну заплати и иди дальше. Если ты богат – высказывайся сколько хочешь.
Помните Романцев не ходил на пресс-конференции? Он сказал «не хочу, не люблю их». Ну и ладно, не ходи. И мы тогда спокойно платили эти штрафы. Так и тут – хочешь говорить о судействе, плати эти штрафы и говори дальше всё, что хочешь. Увы, но таков нынешний регламент. И клубы сами эти правила принимали. Хотя по самой практике запрета говорить о судействе в принципе я уже высказывался ранее.
- Но ведь далее можно распространить эту практику штрафов и, например, на журналистов? На болельщиков? На телезрителей? На просто проходивших мимо?
- Нет, нельзя. Этот регламент, запрет говорить о судьях распространяется только на участников соревнований. Если вы не участник соревнований – говорите про них что хотите.
- А вы не думаете, что ситуацию пытаются привести к подобному сценарию? Чтобы всем критикам закрыть рот?
- Думаю, это не пройдёт. Да оно и не может пройти на юридическом уровне. Кто такие эти судьи? Вы понимаете, что, если смотреть на вопрос с точки зрения законодательства – РФС это просто общественная организация. И во всём происходящем много пены, бравурства и пафоса – но по факту мы говорим просто об общественной организации. Что «Общество по защите редких животных», что «Российский Футбольный Союз» – всё это общественные организации. И их внутренние распорядки, правила, «законы» и так далее – эти правила сообщества не могут распространяться на всех граждан. И уж конечно, они не могут противоречить или не подчиняться законодательству страны.
РФС юридически – это некое сообщество, внутри которого они собрались и приняли свои правила и законы. И все те, кто участвует в рамках этого самого сообщества – для них эти законы и работают. А для всех тех, кто находится за рамками этого сообщества – они, все эти комитеты, никто. И звать их никак. Вот и всё.
И всё то, что они в РФС, КДК, и так далее напринимают – оно действует только и исключительно в рамках этого самого сообщества. Если вы участник соревнований, которое проводится под эгидой РФС – на вас распространяются их правила. А если вы не являетесь составляющей их частью – говорите, что хотите. Естественно, при этом находясь в законодательных рамках Российской Федерации. И если в рамках законодательства РФ гражданин может сказать, что считает, например, судью негодяем – он это и говорит. И ни перед кем он не должен за это оправдываться. И журналист, находящийся за пределами этого сообщества тоже может говорить и писать всё, что считает нужным и правильным, – опираясь на законодательство РФ, но никак не на «регламент РПЛ».
Есть, правда, и другая сторона. Есть просто журналисты, которых ты можешь читать или нет. А есть журналисты-комментаторы. И они иногда, не всегда понимая происходящие, например, в судействе процессы – начинают нам прямо во время матча навязывать своё мнение. И самое что тут противное – его нельзя отключить. И это уже другая ситуация. Вот этих в чём-то и нужно, наверное, регламентировать или в чём-то сдерживать. Сейчас им, конечно, несколько подкрутили гайки, и они стали аккуратнее со своими далеко не факт, что грамотными монологами. Вы помните, что до пассажа Шмурнова они порой прямо поверх матча городили? Когда человек садился, и прямо во время игры начинал навязывать миллионам зрителей своё виденье футбола. И свои вкусы. При этом, думаю, как минимум половине телезрителей их, комментаторов, мнение вообще неинтересно. И они бы с радостью переключились бы просто на интершум.
- Но не согласиться с теми высказываниями Шмурнова, что происходившее в матче «Спартака» с «Сочи» не было футболом - не получается.
- Речь как раз не о том эфире Шмурнова, к которому, кстати, я хорошо отношусь. Есть журналисты, которые суть фанаты своих команд. И когда они комментируют любые другие встречи – их вполне нормально слышать. Но когда они оказываются на матче команд, за которые болеют… В них словно вселяются бесы. И они начинают трактовать и правила и происходящее на футбольном поле чисто по-своему. И делают это в утвердительной форме. Словно их мнение есть неоспоримо установленный и доказанный факт. Но ведь они, комментаторы, даже не заканчивали никаких, например, судейских курсов. Но они навязывают людям своё мнение о чем-либо, будучи не специалистами в этом.
Выглядит это так, будто на экран выходит человек, у которого пару раз удались какие-то эксперименты с самолечением на собственном организме. А он выходит, и на всю страну утверждает, что все врачи – дураки. И что рак нужно лечить, к примеру, перцем с водкой.
Червиченко: меня давно интересует вопрос, что должен совершить судья, чтобы матч был переигран?
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью Rusfootball.info высказался на тему судейства в чемпионате России.
Фото: sovsport.ru
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