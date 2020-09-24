Чемпион ОИ Лесун: Периодически смотрю РПЛ. Без слез не взглянешь

Чемпион Олимпийских игр, пятиборец Александр Лесун рассказал о своём отношении к российскому футболу и футболистам.
Фото: Getty Images
— Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в Английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слез не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене, — рассказал спортсмен в интервью Sport24.

Лесун добавил, что он является неоднократным чемпионом мира, Европы, а футболисты сборной России получают за игру больше, чем он за три месяца. Он не понимает, почему за 8 место на чемпионате мира 2018 года они получили заслуженных мастеров спорта.

Он также считает, что все знают футболистов сборной, но никто толком не знает представителей других видов спорта.

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Теги: Лесун АПЛ Ла Лига
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