— Я люблю футбол и прекрасно понимаю, за что люди получают деньги в Английской Премьер-лиге и в Ла Лиге. Периодически смотрю наш чемпионат… Без слез не взглянешь. В том же волейболе и гандболе люди намного качественнее играют на международной арене, — рассказал спортсмен в интервью Sport24.
Лесун добавил, что он является неоднократным чемпионом мира, Европы, а футболисты сборной России получают за игру больше, чем он за три месяца. Он не понимает, почему за 8 место на чемпионате мира 2018 года они получили заслуженных мастеров спорта.
Он также считает, что все знают футболистов сборной, но никто толком не знает представителей других видов спорта.
Чемпион ОИ Лесун: Периодически смотрю РПЛ. Без слез не взглянешь
Чемпион Олимпийских игр, пятиборец Александр Лесун рассказал о своём отношении к российскому футболу и футболистам.
Фото: Getty Images
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