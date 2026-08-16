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Агент Дркушича поблагодарил "Зенит" за переход защитника в "Эспаньол"

Младен Ратковица, агент защитника Вани Дркушича, прокомментировал аренду своего клиента из "Зенита" в "Эспаньол".
Фото: ФК "Эспаньол"
"Для Вани было бы хорошим вариантом выступать в Ла Лиге, одной из сильнейших лиг мира, и "Зенит" это тоже понимал.

Я хочу поблагодарить "Зенит" за то, что они отпустили Ваню, хотя он был важным игроком для ротации в их оборонительной линии", - сказал агент.

В минувшую пятницу, 14 августа, петербургский клуб официально сообщил о переходе защитника сборной Словении Вани Дркушича в "Эспаньол" на правах аренды. Соглашение между сторонами действует до конца нынешнего сезона.

Дркушич присоединился к "Зениту" летом 2024 года. Действующий контракт 26-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029-го.

Источник: "Чемпионат"

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