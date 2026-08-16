Агент Дркушича поблагодарил "Зенит" за переход защитника в "Эспаньол"

Я хочу поблагодарить "Зенит" за то, что они отпустили Ваню, хотя он был важным игроком для ротации в их оборонительной линии", - сказал агент.
В минувшую пятницу, 14 августа, петербургский клуб официально сообщил о переходе защитника сборной Словении Вани Дркушича в "Эспаньол" на правах аренды. Соглашение между сторонами действует до конца нынешнего сезона.
Дркушич присоединился к "Зениту" летом 2024 года. Действующий контракт 26-летнего футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2029-го.
Источник: "Чемпионат"