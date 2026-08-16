Голевой пас Миранчука помог "Атланте" одержать волевую победу над "Нью-Йорк Ред Буллз"

"Атланта Юнайтед" одолела на своем поле "Нью-Йорк Ред Буллз" в матче регулярного чемпионата МЛС (2:1).

Фото: ФК "Атланта Юнайтед"

В ночь на 16 августа состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором "Атланта Юнайтед" принимала на своем поле "Нью-Йорк Ред Буллз". Поединок завершился волевой победой хозяев со счетом 2:1.



Гости вышли вперед уже на шестой минуте игры. На 70-й минуте "Атланта Юнайтед" сравняла счет благодаря голевой передачи российского полузащитника Алексея Миранчука, а на 82-й вырвала победу.



Таким образом команда Миранчука прервала свою безвыигрышную серию, которая насчитывала 7 матчей подряд (2 ничьих и 5 поражений).