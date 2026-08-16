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Президент РПЛ: в лиге все в порядке

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о текущем чемпионате России.
Фото: РПЛ
- Вы довольны плотностью в верхней части таблицы?

- Конечно доволен. И не только в верхней. Знаете, у нас так бывает, что два тура сыграно, а уже медали вешают и определяют, кто покидает РПЛ. Сейчас после четырех туров только одна команда не потеряла очки и все команды набрали очки. Это говорит о плотности.

- Как вам феномен "Родины", которая в прошлом туре обыграла "Зенит", а с "Акроном" сыграла 3:3?

- Это говорит о том, что в лиге все в порядке, она развивается.

- Сможет кто-то составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство?

- Ну конечно. Я думаю, что борьба будет нешуточная и эмоции соответственные.

Корреспондент Rusfootball.info из Краснодара.

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