Президент РПЛ: в лиге все в порядке

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о текущем чемпионате России.

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- Конечно доволен. И не только в верхней. Знаете, у нас так бывает, что два тура сыграно, а уже медали вешают и определяют, кто покидает РПЛ. Сейчас после четырех туров только одна команда не потеряла очки и все команды набрали очки. Это говорит о плотности.- Это говорит о том, что в лиге все в порядке, она развивается.- Ну конечно. Я думаю, что борьба будет нешуточная и эмоции соответственные.из Краснодара.