- Вы довольны плотностью в верхней части таблицы?
- Конечно доволен. И не только в верхней. Знаете, у нас так бывает, что два тура сыграно, а уже медали вешают и определяют, кто покидает РПЛ. Сейчас после четырех туров только одна команда не потеряла очки и все команды набрали очки. Это говорит о плотности.
- Как вам феномен "Родины", которая в прошлом туре обыграла "Зенит", а с "Акроном" сыграла 3:3?
- Это говорит о том, что в лиге все в порядке, она развивается.
- Сможет кто-то составить конкуренцию "Зениту" в борьбе за чемпионство?
- Ну конечно. Я думаю, что борьба будет нешуточная и эмоции соответственные.
Корреспондент Rusfootball.info из Краснодара.
Президент РПЛ: в лиге все в порядке
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о текущем чемпионате России.
Фото: РПЛ