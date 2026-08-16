"Есть чувство недосказанности". Тренер "Родины" - о матче с "Акроном"

Главный тренер "Родины" Хуан Диас прокомментировал ничью в матче с "Акроном" в 4-м туре РПЛ (3:3).

Фото: ФК "Родина"

"Мы два раза вели в счете и, конечно, упустили победу. Мы сделали много чего хорошего, и поэтому есть чувство недосказанности, что мы не забрали игру.

С другой стороны, мы растем, и каждое очко, которое мы набираем, идет в плюс. Из последних трех игр мы две выиграли и одну свели к ничьей, поэтому это достойный результат", - сказал Диас в эфире "Матч Премьер".Вчера, 15 августа, состоялся матч между московской "Родиной" и тольяттинским "Акроном" в рамках четвертого тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе "Арена Химки" и завершилась вничью со счетом 3:3. Команда Хуана Диаса дважды по ходу игры выходила вперед, но не сумела удержать преимущество."Родина" набрала 4 очка и на данный момент находится на 11-й строчке в турнирной таблице.